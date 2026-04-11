Laternenumzug

Das Team vom Kullerbauch lädt zu einem gemeinsamen Spaziergang im Dämmerlicht mit stimmungsvollen Laternen ein.

Auf dem Programm stehen ein kleiner Rundgang mit Gesang und Musik sowie ein gemütliches Beisammensein bei warmen Getränken und leckeren Keksen. Die Route und das Tempo passen ideal für Kleinkinder. Eigene Tassen oder Becher dürfen gerne mitgebracht werden.

Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich