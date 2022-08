Laufradtreff

Immer donnerstags machen sich 2- bis 3-jährige Zweirad-Experten (und solche die es werden wollen) gut behelmt und in knallgelben Warnwesten mit ihren Laufrädern in Begleitung der Eltern auf den Weg in die Gröpelinger Grünanlagen. Erste zaghafte Schritte auf dem Laufrad oder doch schon Kurven fahren wie die Profis und Tempo-Rekorde aufstellen - alle Sprösslinge mit und ohne Vorerfahrung sind willkommen. Die Ausstattung wird zur Verfügung gestellt.

Wer am kostenfreien Angebot teilnehmen möchte, meldet sich bitte an.