Lauras Weihnachtsstern

Auf dem Weg zum Ferienhaus bleibt der Wagen von Lauras Familie in einem Schneesturm liegen. In der Scheune eines älteren Mannes finden sie Unterschlupf. Lauras Stern taucht plötzlich auf, der ein magisches Winterspektakel aus tausend kleinen Eissternen hervorzaubert. In der weihnachtlichen Stimmung sind Laura und ihr kleiner Tommy fest überzeugt, dass der alte Mann der Weihnachtsmann sein muss. Er nimmt sie am Weihnachtsabend mit auf eine Schlittenfahrt hoch durch die Lüfte über die Wälder und die große Stadt.

Zeichentrick, D 2006, Regie: Piet De RyckerThilo Rothkirch, empfohlen ab 5 Jahren