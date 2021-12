× Erweitern Lauras Stern - Film

D 2021, Regie: Joya Thome, mit Emilia Kowalski, 79 Min., FBW-Präd.: bes. wertvoll, ab 5 Jahre

Als die kleine Laura in eine neue Stadt zieht, fällt ihr das Ankommen dort schwer. Sie fühlt sich traurig und einsam. Eines Abends beobachtet Laura, wie ein Stern vom Himmel fällt. Sie findet ihn mit einer angeknacksten Zacke und nimmt ihn mit nach Hause. Schnell werden die zwei die besten Freunde. Doch Sterne können nicht lange am Erdboden überleben. Was tun?

Der Eintritt kostet für Kinder 3 und für Erwachsene 6 Euro.