Zum fulminanten Finale des Bremer Chorfestes verwandelt sich die Kulturkirche St. Stephani in einen gigantischen Resonanzraum für Vielfalt, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Ein musikalisches Mitmach-Event für die ganze Familie, das zeigt, wie lebendig und verbindend Chormusik in unserer Region ist.

Im Zentrum des Nachmittags steht der Song #lautsein! der A-cappella-Formation maybebop. Der Titel ist Programm und Botschaft zugleich. In Zeiten, in denen Passivität oft lauter wirkt als das Miteinander, setzt die Bremer Chorszene ein kraftvolles Zeichen.

Ob jung oder alt, erfahrenes Chormitglied oder Dusch-Gesangstalent: Beim großen Finale schmilzt die Grenze zwischen Bühne und Publikum. Jede Stimme zählt, jede Stimme trägt.

Mitten in der Kirche erwartet euch die geballte Power der regionalen Musikszene. Über 40 Chöre und Ensembles – vom Spatzenchor am Bremer Dom über die Getekids und die Young Voices Bremen bis hin zu gestandenen Jazz-, Pop- und Vokalgruppen wie dem Achimer Jazzkollektiv, Sugar'n'Spice oder dem WestEast Chor – bringen ihre Begeisterung mit.

Unter der Leitung von Imke Burma und David Jehn sowie mit Grußworten der Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer und des Landesmusikrats-Vorsitzenden Marc Niemann wird dieser Nachmittag zu einem echten Highlight im Bremer Kulturkalender.

Eintritt frei!

Schnappt euch eure Kinder, kommt rechtzeitig und erlebt gemeinsam, wie aus vielen einzelnen Tönen ein riesiger, herzerwärmender Klangteppich wird.