Expand ©Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Leben auf der Burg

In diesem Workshop begeben sich Kinder ab 7 Jahren auf eine spannende Entdeckungsreise ins Mittelalter.

Haben damals eigentlich alle Menschen in einer Burg gelebt und wie sah diese aus? Die Teilnehmer:innen machen eine Reise in eine längst vergangene Zeit und probieren mittelalterliche Kleidung und Ritterrüstungen an, lernen etwas über den Alltag der Menschen und fertigen einen eigenen Beutel aus Leder und Filz.

Der Workshop kostet 10 Euro. Eine telefonische Anmeldung unter 0441-40570300 ist erforderlich.