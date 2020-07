Leben in der Jungsteinzeit

× Erweitern © Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Leben in der Steinzeit

Im Eis der Ötzaler Alpen fand man damals eine 5000 Jahre alte Gletschermumie, die als Ötzi bekannt wurde. Die Mumie liefert uns Erkenntnisse aus einer längst vergangenen Zeit - der Jungsteinzeit. Im Workshop erforschen Kids von 10 bis 13 Jahren, wie es gewesen sein könnte, mit Ötzis Augen die Welt zu betrachten. Weiterhin üben sie sich im Feuermachen.

Kosten: 2 Euro Eintritt zzgl. Kostenbeitrag für das Ferienangebot, der in diesem Jahr nach dem Prinzip "Pay what you want" (Zahle, was du willst) frei gewählt werden kann.

Eine Anmeldung per Telefon oder E-Mail wird benötigt.