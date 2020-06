In der Kinderabteilung der Bibliothek werden zahlreiche Bilderbücher ausgestellt, die sich mit dem Leben in und am Wasser auseinandersetzen. Einige passende Spielmaterialien sind ebenfalls zu sehen.

Der Eintritt ist frei.

Die Bibliothek ist während der gesamten Sommerferien geöffnet. In dieser Zeit können Spiele, DVDs und Hörbücher kostenlos entliehen werden!