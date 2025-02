Lebensraum tanzend entdecken und gestalten

Wo fühlen wir uns wohl? Was macht einen Lebensraum besonders? Und wie können wir diese Ideen mit unserem Körper ausdrücken? Im Ferienprojekt gehen Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren auf eine kreative Reise. Gemeinsam erforschen sie, was Lebensräume für den Menschen bedeuten und wie sie diese Vorstellungen durch Tanz und Bewegung lebendig machen können. Mit spannenden Übungen und kleinen Choreografien bringen die jungen Tänzer:innen ihre Ideen und Träume in Bewegung. In Gruppenarbeit entwickeln sie Tänze, die in einer Abschlusspräsentationgezeigt werden.

Der Ferienkurs findet täglich vom 7. bis 11.7. von 10 bis 14 Uhr statt.

Die Teilnahme kostet 10 oder 20 Euro (nach persönlicher Einschätzung), 5 Euro mit dem Bremen-Pass. Eine Anmeldung im DOKU unter 0421-6039079 oder per E-Mail ist erforderlich.