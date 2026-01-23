Auf den Spuren von Lebewesen

× Erweitern © Ilga Keßling Klimagarten Findorff

Der Gemeinschaftsgarten im Parzellengebiet ist längst ein beliebter Treffpunkt für Hobbygärtner:innen im Quartier: Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen den Ort aktiv für gemeinsame Pflanz- und Ernteaktionen. Auch Kitagruppen und Schulklassen sind regelmäßig vor Ort und machen sich schlau darüber, wie aus zarten Pflänzchen und winzigen Samen knackig frischer Salat, duftende Petersilie oder zuckersüße Tomaten werden.

Heute begeben sich die Kinder ausgestattet mit UV-Licht und Lupen auf die Suche nach allem, was im Garten kreucht und fleucht.

Die Teilnahme ist kostenfrei, gerne per Mail anmelden.