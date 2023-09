× Erweitern © BVL Legasthenie und Dyskalkulie

Jeweils ca. 3 bis 5 % aller Schüler:innen haben eine isolierte Lesestörung, isolierte Rechtschreibstörung, eine Lese-Rechtschreibstörung oder Rechenstörung. Die stark ausgeprägten Schwierigkeiten im Lesen, Schreiben und/oder Rechnen sind oft bis ins Erwachsenenalter vorhanden. Die tägliche Konfrontation mit den Lese-/Rechtschreib- und/oder Rechenproblemen des Kindes erfordert das elterliche Verständnis für diese Schwierigkeiten.

An diesem Tag werden zwei Vorträge für Eltern und Lehrkräfte zu diesem Thema angeboten. Der Vortrag "Legasthenie und Dyskalkulie erkennen und verstehen" gibt einen Überblick über Ursachen und Anzeichen von Legasthenie (Lese- und/oder Rechenstörung) und Dyskalkulie (Rechenstörung). Ferner informiert er zu Möglichkeiten der häuslichen Unterstützung. Der Vortrag "Schulische Unterstützung und Nachteilsausgleich" nimmt die schulischen Unterstützungsmöglichkeiten in Blick und informiert zum Thema Nachteilsausgleich. Es besteht die Möglichkeit, im Anschluss an den Vortrag Fragen an die Referentinnen zu richten.

Nach der Mittagspause, die an die beiden Vorträge anschließt, findet ein Treffen der Bremer Mitglieder des Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie (BVL), zu dem auch Nicht-Mitglieder eingeladen sind.

Die Teilnahme ist kostenlos.

