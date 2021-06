Legendär! Berühmte Pferde

Seit Jahrhunderten steht das Pferd dem Menschen als treuer Helfer zur Seite und prägt dessen kulturelle und gesellschaftliche Entwicklung. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Menschen von diesen eleganten und starken Tieren fasziniert waren. Immer wieder wurden historische und fiktive Pferde vergöttert und verehrt und ihre Geschichten über Generationen weitergetragen.

In der Sonderausstellung werden bis zum 31. Oktober 30 Pferdeberühmtheiten "aus Mythologie, Geschichte und Populärkultur", wie der schwarze Hengst Black Beauty, das Lieblingspferd Friedrichs des Großen Condé oder der sprechende Serienstar Mr. Ed vorgestellt. Ob Kinder oder Erwachsene, Pferdefreunde oder solche, die es werden wollen, alle können bei einem Rundgang in die Geschichten dieser Pferde eintauchen und in der einen oder anderen Kindheitserinnerung schwelgen.

Eintritt: Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre 2 Euro, Erwachsene 5 Euro