Die ganze Welt in kleinen Steinen

Faszinierende Großmodelle und Landschaften, Leinwandhelden und Fabelwesen - in der Welt der Lego-Steine gibt es nichts, was es nicht gibt. Was mit den Bricks alles möglich ist, zeigt bis zum 18. Juni die Ausstellung im Walle-Center eindrucksvoll.

Dazu zählen ein Nachbau der Freiheitsstatue aus New York oder die berühmte Saturn V Rakete der ersten Mondlandung, das über drei Meter hoch ist! Vom 5-strahligen Raketen-Triebwerk über die United-States-Schriftzüge bis zu den Stars-and-Stripes-Flaggen an den Seiten bringen die Details die Besucher:innen zum Staunen, die Themeninseln mit sehenswerten Landschaften laden zum Träumen ein und bei den Dioramenvon "Star Wars“ über „Elfenwelt“ bis zu "Elsas funkelndem Eispalast“ ist für alle kleinen und großen Fans was dabei.

Für Kinder gibt es passend dazu eine spannende Center-Rallye, bei der man sich auf eine Fehlersuche machen kann. Um die Fragen zu beantworten, heißt es: Ganz genau hinschauen! Dann findet man vielleicht heraus, was Marge Simpson in einer Ritterburg zu suchen hat oder warum der römische Soldat ein Funkgerät in der Hand hält. Erfolgreiche Jäger:innen dürfen sich auf eine kleine Überraschung freuen.

Knifflig wird es auch beim Gewinnspiel: Wer die Anzahl der Lego-Steine in einem durchsichtigen Zylinder am besten schätzt, kann tolle Preise gewinnen.

Und zum Abschied gibt es natürlich ein Erinnerungs-Selfie mit der Lieblingsfigur zum Posten in Social Media!

Der Eintritt ist frei.