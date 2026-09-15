Lego-Ferien

Beim inklusiven Lego-Ferienspaß kreieren Baumeister:innen ab 7 Jahren gemeinsam große Schiffe aus Lego. Alle Kinder finden dabei ihre Aufgabe, ob allein oder in der Gruppe, je nach Lust und Laune. Zwischendurch geht es zum Toben auf die Spielplätze in der Umgebung.

Die Ferienbetreuung läuft täglich vom 19. bis zum 23. Oktober und kostet 5 Euro. Eine Anmeldung erfolgt über den Martinsclub Bremen e.V. per Telefon oder E-Mail.