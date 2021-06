Fortgeschrittene ab 10 Jahren vertiefen ihre Kenntnisse aus dem Grundlagenworkshop. Den Teilnehmenden stehen gleich Roboter-Programmier-Workshops zur Auswahl. Am 23. August wird aus dem Roboter eine Alarmanlage, am 27. August eine Aufräumhilfe und am 30. August lassen sie ihn mit Hilfe eines Programms einparken.

Pro Workshop fällt eine Teilnahmegebühr in Höhe von 10 Euro inklusive Eintritt an. Anmeldungen werden telefonisch und per E-Mail entgegengenommen.