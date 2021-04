Leo und das Wetter-Experiment

Mit Hilfe der Abenteuermaschine kann der schlaue Löwe Leo durch Raum und Zeit reisen. Er erlebt spannende Ereignisse, Orte und Personen der Menschheitsgeschichte, wie z. B. der Jungfernflug der Gebrüder Wright oder ein Abenteuer bei den Dinosauriern.

In der dreiteiligen Folge des Hörspiels für Kinder ab 4 Jahren schlägt ein Blitz in Leos Höhle ein, der die Gardinen in der Küche in Brand setzt. Dank Leos Papa ist das Feuer schnell gelöscht. Daraufhin beschließt dieser einen Blitzableiter aufs Dach der Löwenhöhle zu bauen. Um herauszufinden, was ein Blitzableiter ist und wie er funktioniert, reist Leo zu dem Erfinder Benjamin Franklin ins Jahr 1752. Er landet in einem schweren Unwetter und sieht, wie zwei Männer durch den Regen rennen und versuchen einen Drachen steigen zu lassen.

Teil 2 und 3 der Folge gibt es am Samstag und Sonntag zur gleichen Uhrzeit.