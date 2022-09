Lernen von der Natur

Fliegen wie ein Vogel, schwimmen wie ein Fisch, klettern wie ein Gecko - es gibt viele Dinge, die uns Menschen an der Natur faszinieren und die wir selber gerne können würden. Sich etwas von den Lebewesen abzuschauen, um technische Lösungen zu finden, dafür arbeiten Biolog:innen und Ingenieur:innen zusammen. An diesem Nachmittag bekommen Mädchen und Jungen ab 6 Jahren einen kleinen Einblick in die Erfindungen, die wir der Natur abgeschaut haben.

Der Workshop kostet 4 Euro. Anmeldungen werden wahlweise telefonisch oder online entgegengenommen.