Action Camp

In den Ferien neue Freunde treffen und mit Spaß Neues erleben: In der Ferienschule geht's für Kids zwischen 12 und 15 Jahren in dieser Woche hoch hinaus beim Klettern im Hochseilgarten.

Die Teilnahme kostet 25 Euro für die Woche und wird per Mail an info@bredbeck.de oder telefonisch unter 04791-96183700 angemeldet. Bitte eigene Getränke und ein Lunchpaket mitbringen.

Neben diesem Angebot gibt es in den gesamten Sommerferien viele weitere Angebote für Kinder zwischen 6 und 15 Jahren in der Bildungsstätte Bredbeck: Theaterspielen, Bogenschießen, Klettern, Videofilmen, Klimaschutz und mehr: Jede Woche startet ein neues Seminar, in dem die Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen bei verschiedenen Themen von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr in kleinen Gruppen mit 5 bis 10 Kindern betreut werden. Eine Übersicht über die einzelnen Angebote mit Terminen und Altersangabe findet sich auf der Internetseite der Bildungsstätte.

