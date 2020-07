Flexen im Netz

In den Ferien neue Freunde treffen und mit Spaß Neues erforschen: In der Ferienschule werden Kids zwischen 10 und 13 Jahren in dieser Woche zu Online-Cracks. Sie drehen Videos zu ihren eigenen Ideen und streamen sie im Internet.

Die Teilnahme kostet 25 Euro für die Woche und wird per Mail an info@bredbeck.de oder telefonisch unter 04791-96183700 angemeldet. Bitte eigene Getränke und ein Lunchpaket mitbringen.

In den gesamten Sommerferien werden Kinder zwischen 6 und 15 Jahren in der Bildungsstätte Bredbeck zu verschiedensten Themen betreut. Theaterspielen, Bogenschießen, Klettern, Videofilmen, Klimaschutz und mehr: Jede Woche startet ein neues Seminar, in dem die Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen bei verschiedenen Themen von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr in kleinen Gruppen mit 5 bis 10 Kindern betreut werden. Eine Übersicht über die einzelnen Angebote mit Terminen und Altersangabe findet sich auf der Internetseite der Bildungsstätte.