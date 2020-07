Kreative Werkstatt

In den Ferien neue Freunde treffen und mit Spaß Neues erforschen: Kreative 8- bis 11-Jährige haben im Ferienworkshop Spaß beim Bauen von Seed Bombs, Wikinger Spielen und mehr. Dabei kommen ökologische Materialien zum Einsatz. Wer gerne Dinge zum "Upcyclen" mitbringen möchte, kann dies gerne tun, wie z. B. alte Schraubgläser, Eierkartons, Pflanztöpfe oder alte Stoffreste. Aber es wird auch eine Auswahl an Materialien, Farben und Werkzeugen zur Verfügung gestellt.

Die Teilnahme kostet 25 Euro für die Woche und wird per Mail an info@bredbeck.de oder telefonisch unter 04791-96183700 angemeldet. Bitte eigene Getränke und ein Lunchpaket mitbringen.

In den gesamten Sommerferien werden Kinder zwischen 6 und 15 Jahren in der Bildungsstätte Bredbeck zu verschiedensten Themen betreut. Theaterspielen, Bogenschießen, Klettern, Videofilmen, Klimaschutz und mehr: Jede Woche startet ein neues Seminar, in dem die Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen bei verschiedenen Themen von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr in kleinen Gruppen mit 5 bis 10 Kindern betreut werden. Eine Übersicht über die einzelnen Angebote mit Terminen und Altersangabe findet sich auf der Internetseite der Bildungsstätte.