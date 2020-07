Erlebnis und Abenteuer

Alle 10- bis 13-Jährigen, die gerne Abenteuer im Wald erleben möchten, sind im Ferienprogramm genau richtig.

Der Montag dreht sich um Walderlebnisspiele wie "Yamou ad hok" oder "Amazonos" und Kistenklettern. Bei letzterem werden die Kids mit Seilen und Klettergurten ausgestattet und klettern auf selbst gestapelten Cola-Kisten. Mut und Geschick sind gefragt, um sich auf die allerhöchste Kiste zu stellen.

Am Dienstag suchen die Teilnehmenden in Teams bei einer Abenteuerreise mit mehreren Stationen nach einem Schatz und müssen dabei knifflige Prüfungen bestehen. Danach schießen sie wie Robin Hood mit Pfeil und Bogen beim Luftballonschießen oder blind schießen.

Die Teilnahme kostet 10 Euro für 2 Tage inklusive Mittagessen und wird per Mail an info@bredbeck.de oder telefonisch unter 04791-96183700 angemeldet. Bitte eigene Getränke mitbringen.

In den gesamten Sommerferien werden Kinder zwischen 6 und 15 Jahren in der Bildungsstätte Bredbeck zu verschiedensten Themen betreut. Theaterspielen, Bogenschießen, Klettern, Videofilmen, Klimaschutz und mehr: Jede Woche startet ein neues Seminar, in dem die Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen bei verschiedenen Themen in kleinen Gruppen mit 5 bis 10 Kindern betreut werden. Eine Übersicht über die einzelnen Angebote mit Terminen und Altersangabe findet sich auf der Internetseite der Bildungsstätte.