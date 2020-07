Dreh dein Ding

Im Kurzfilmprojekt für Kinder und Jugendliche von 10 bis 13 Jahren geht es um die Probleme des Schulalltags: Mobbing, Diskriminierung, Ängste, Stress mit den Lehrerïnnen oder den Eltern. Spielerisch versuchen sich die Teilnehmenden als Drehbuchautorïnnen, Schauspielerïnnen oder im Schnitt. Ein Smartphone, viel Lust am Ausprobieren, tolle Ideen und schon kann es losgehen. Wer tanzt, singt oder ein Instrument spielt, ist ebenfalls willkommen.

Am Ende wird der Kurzfilm auf einem privaten Youtube-Kanal hochgeladen. Die Teilnehmerïnnen erhalten einen Link zum Film, den sie mit Freunden und Familien teilen können, falls sie es möchten.

Die Teilnahme kostet 25 Euro für die Woche und wird per Mail an info@bredbeck.de oder telefonisch unter 04791-96183700 angemeldet. Bitte eigene Getränke und ein Lunchpaket mitbringen.

In den gesamten Sommerferien werden Kinder zwischen 6 und 15 Jahren in der Bildungsstätte Bredbeck zu verschiedensten Themen betreut. Theaterspielen, Bogenschießen, Klettern, Videofilmen, Klimaschutz und mehr: Jede Woche startet ein neues Seminar, in dem die Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen bei verschiedenen Themen von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr in kleinen Gruppen mit 5 bis 10 Kindern betreut werden. Eine Übersicht über die einzelnen Angebote mit Terminen und Altersangabe findet sich auf der Internetseite der Bildungsstätte.