Heldïn heute

Die Heldïnnen in Comics, Geschichten und Filmen verfügen über übernatürliche Kräfte und erleben Abenteuer. Auch wir erleben jeden Tag Abenteuer, kämpfen für Dinge, die wir mögen, oder gegen Dinge, die wir nicht mögen, und entwickeln Superkräfte beim Bestreiten unseres Alltags. Im Ferienworkshop verwandeln 8- bis 11-Jährige die Abenteuergeschichten ihres Alltags in selbst gezeichnete Comics.

Die Teilnahme kostet 25 Euro für die Woche und wird per Mail an info@bredbeck.de oder telefonisch unter 04791-96183700 angemeldet. Bitte eigene Getränke und ein Lunchpaket mitbringen.

In den gesamten Sommerferien werden Kinder zwischen 6 und 15 Jahren in der Bildungsstätte Bredbeck zu verschiedensten Themen betreut. Theaterspielen, Bogenschießen, Klettern, Videofilmen, Klimaschutz und mehr: Jede Woche startet ein neues Seminar, in dem die Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen bei verschiedenen Themen von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr in kleinen Gruppen mit 5 bis 10 Kindern betreut werden. Eine Übersicht über die einzelnen Angebote mit Terminen und Altersangabe findet sich auf der Internetseite der Bildungsstätte.