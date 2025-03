Lesen & erzählen

Jeden Freitag um 16 Uhr werden für Kinder ab 4 Jahren im Bilderbuchkino Geschichten vorgelesen und erzählt. Der Eintritt ist frei.

Aktuell sind diese Bücher geplant:

9. Mai mit „Ricki zieht um“ – Das alte Schiffswrack, in dem der kleine Tintenfisch Ricki lebt, ist eines Tages spurlos verschwunden. Wo soll er denn jetzt nur wohnen? Wie gut, dass seine Freunde Sardine, Krebs und Hammerhai ihn trösten. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Werden sie fündig?

16. Mai mit dem russisch-deutschen BilderBuchKino „Фермер Бек едет в отпуск / Bauer Beck fährt weg“ – Bauer Beck beschließt: Auch Landwirte brauchen mal Urlaub. Doch wohin mit den Tieren, wenn er einmal Ferien machen will? Bauer Beck hat eine tolle Idee –Er lädt kurzerhand alle auf seinen Hänger und tuckert los in ein Ferienabenteuer, besser, als es jeder Reiseprospekt verspricht!

23. Mai mit dem russisch-deutschen BilderBuchKino „Лесной книжный клуб / Der Waldbuchclub“ – An warmen Tagen sitzt Hoppel am liebsten vor der Bücherei und lauscht heimlich der Märchenstunde. Aber wenn es kälter ist, wird die Märchenstunde zurück in die Bücherei verlegt. Hoppelt sehnt sich danach, Geschichten zu lauschen und wird fast verrückt ohne Bücher. Schon bald heckt er einen Plan aus, um nicht auf Bücherverzichten zu müssen. Es beginnt ein Abenteuer, das auch aus seinen Waldfreunden Leseratten machen wird. Für alle, die Bücher und gemütliche Bibliotheken lieben. Der Waldbuchclub ist eine Hommage an die zauberhafte Welt der Bücher und des Lesens und begeistert Kinder, selbst in der Bücherei stöbern zu wollen.

13. Juni mit „Eule Elli wünscht sich Freunde“ – Eule Elli ist auf der Suche nach einem Freund. Aber immer, wenn Kuh, Frosch oder Möwe tolle Spiele vorschlagen, wird Elli müde und schläft ein. Nachts ist sie dagegen putzmunter, aber dann schlafen die anderen... Ob sie jemals einen Freund zum Spielen finden wird?

20. Juni mit „Klein Tukan lernt heut‘ fliegen“ – In der Tukanschule steht heute fliegenlernen auf dem Stundenplan. Klein Tukan, dem Regenbogentukan, will es allen Bemühungen zum Trotz nicht gelingen. Können Jaguar, Nasenbär oder Frosch ihm helfen?

27. Juni mit dem russisch-deutschen BilderBuchKino „Лиза-Лотта не может уснуть /Lieselotte bleibt wach“ – Nachdem die Bäuerin wie jeden Abend allen noch eine Gutenachtgeschichte vorgelesen hat, macht es sich auch Lieselotte in ihrem Stall bequem. Doch sie kann nicht einschlafen. Vielleicht klappt es ja, wenn sie sich zur Bäuerin oder zu den Hühnern kuschelt?