Lesen & erzählen

Jeden Montag um 16 Uhr werden für Kinder ab 4 Jahren im Bilderbuchkino Geschichten vorgelesen und erzählt. Der Eintritt ist frei.

Aktuell sind diese Bücher geplant:

5. Mai mit „Der Bücherfresser“ – Kennt ihr die Geschichte vom Bücherfresser, der sich von Büchern ernährt und das Gegessene Wort für Wort wiedergeben kann? Eine spannende Dachbodengeschichte.

12. Mai mit „Gans der Bär“ – Ein Bär gerät in Verlegenheit. Ein Gänseküken bezeichnet ihn als Mama. Dabei kann er doch viel besser klettern, schwimmen oder jagen und kann somit nicht dessen Mama sein, oder?

19. Mai mit „Prinzessin Pfiffigunde“ – Prinzessin Pfiffigunde soll heiraten, aber sie will nicht. Um ihre Freier abzuschrecken, lässt sie sich einiges einfallen. Doch dann kommt Prinz Prahlschnalle...

26. Mai mit „Lieselotte bleibt wach“ – Die Kuh Lieselotte kann nicht einschlafen. Sie sucht jemand zum Kuscheln, weil sie sich so allein fühlt. Ob sie auf dem Bauernhof einen geeigneten Gefährten findet?

2. Juni mit „Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat“ – Verdächtig sind erst mal alle Tiere und müssen deshalb vorführen, wie sie so „machen“. Bald ist klar, wer der Übeltäter ist. Aber was kann ein so kleiner Maulwurf gegen einen so großen Gegner machen?

16. Juni mit „Willi der Weichling“ – Willi will kein Weichling mehr sein, besonders nicht, wenn Lilli in Gefahr ist …

23. Juni mit „Lotte will Prinzessin sein“ – Der Wecker klingelt und Lotte wird aus ihren schönsten Prinzessinnen-Träumen gerissen. Kein Wunder, dass sie heute keine Lust hat, ihre Alltagsklamotten anzuziehen. Heute muss Lotte unbedingt ihr schönes Prinzessinnenkleid tragen!

30. Juni mit „Müllers Familiendrache“ – Franz wünscht sich einen Hund. Leider sind gerade die Hunde ausverkauft. Dafür gibt es einen kleinen Drachen für 2 € im Angebot. Ob das eine gute Idee ist?