Lesen & erzählen

Regelmäßig um 16:30 Uhr werden für Kinder ab 4 Jahren im Bilderbuchkino Geschichten vorgelesen und erzählt. Der Eintritt ist frei.

Aktuell sind diese Bücher geplant:

23. Mai mit „Käpten Knitterbart und seine Bande“ –Knitterbart, Käpten des "Blutigen Hering", ist der Schrecken der Meere. Keiner ist vor ihm und seiner Piratenbande sicher. Aber als er Mollys Schiffchen entert, erlebt er eine böse Überraschung...

26. Juni mit dem englisch-deutschen BilderBuchKino „Pino and Lela: A Forest Full of Treasures / Pina und Lela: Ein Wald voller Schätze“ – Als das Eichhörnchen Pino seinen Nussvorrat nicht mehr findet, beteiligen sich die Schwalbe Lela und einige andere Tiere an der Suche. Vor allem finden sie aber Müll.

27. Juni mit „Gustav will ein großes Eis“ – Das beste Eis gibt es in der Eisbude am Grünen Marktplatz. Aber auch das kleinste. Gustavs Eis ist jedenfalls nie so groß wie das von der Reklame oben auf der Eisbude.