Lesen & erzählen

Jeden Dienstag um 16 Uhr werden für Kinder ab 4 Jahren im Bilderbuchkino Geschichten vorgelesen und erzählt. Der Eintritt ist frei.

Aktuell sind diese Bücher geplant:

6. Mai mit „Einschlafweltmeisterschaft der Tiere“ – Zur jährlichen Einschlaf-Weltmeisterschaft der Tiere treten an: Lars Löwe, Robi Rüssel, Emmi Kroko, Sofie van de Zebra, Ben Koala und Heinz Eber. Wer wird die meisten Einschlafpunkte sammeln bei vielen Hindernissen wie zum Beispiel Hitze, Lärm, Gefahr oder Dunkelheit?

13. Mai mit „Pippilothek??? Eine Bibliothek wirkt Wunder“ – Ein hungriger Fuchs wird von einer frechen Maus zielstrebig von der Jagd abgelenkt und in die Welt einer Bibliothekeingeführt. Dabei entsteht eine ganz besondere Freundschaft.

20. Mai mit „Eule Elli und die Sache mit dem Mond“ – Eule Elli und ihre Freundin Thea Fledermaus schauen gerne den Mond an. Aber ist der Mond oben oder unten? Das kommt darauf an, ob man kopfüber an einem Ast hängt wie Thea oder auf dem Ast steht, so wie Elli. Wer kann den Freundinnen sagen, welche Sichtweise die richtige ist?

27. Mai mit dem ukrainisch-deutschen BilderBuchKino „Mutprobe Drache Kokosnuss“ –Der kleine Drache Kokosnuss möchte gemeinsam mit seinem Freund, dem Fressdrachen Oskar, im Dschungel übernachten. Aber unterwegs gibt es dann noch einige Begegnungen, bei denen sich einer der beiden mutigen Helden fürchtet. Und was ist, wenn sie tatsächlich dem Tiger begegnen?

3. Juni mit „Prinzessin Riesenmut“ – König Hugos Reich ist in Gefahr! Ein Riese zieht durchs Land und hinterlässt eine Schneise der Verwüstung. Sofort sendet Hugo seine Ritter aus. Doch seine drei Enkelinnen Lilly, Thea und Juno machen sich heimlich auch auf den Weg, um den Riesen zu fangen. Wird es den Prinzessinnen gelingen?

10. Juni mit „Wer schnarcht im 13. Stock?“ – Herr Schnarch ist sehr müde und kann es gar nicht abwarten, sich endlich im Gute-Nacht-Hotel zur Ruhe zu legen. Doch in jedem Stockwerk wartet ein anderer Mitschläfer auf den zunehmend verzweifelten Herrn Schnarch. Wie gut, dass es im 13. Stock endlich ein freies Bett gibt! Oder nicht?

17. Juni mit „Affe, Biber und die Katz' – Das Tier-Orchester macht Rabatz!“ – Das Orchester besteht aus vielen Instrumenten. Aber wer spielt sie? Hier werden dir die einzelnen Tiermusiker vorgestellt: der Affe mit dem Akkordeon, der Biber mit der Bratsche und die Qualle mit der Querflöte. Musik macht so Spaß und ganz nebenbei lernst du auch noch das Alphabet kennen.

24. Juni mit dem ukrainisch-deutschen BilderBuchKino „Gruffalo / Grüffelo“ – Die kleine Maus geht im Wald spazieren. Fuchs, Eule und Schlange versuchen, sie zu fangen und zu fressen. Listig erfindet die Maus den schrecklichen Grüffelo, der alle ihre Feinde in die Flucht schlägt.