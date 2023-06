× Erweitern © Alexandra Müller/Froschkonzert Let's Hoop, Hula Hoop am Deich

Jeden ersten Sonntag in den Sommermonaten lädt Alexandra Müller zum kostenlosen Hula-Hoop-Treff an den Deich am Werdersee - in der Saison von April bis Oktober.

Ob Anfänger:in oder geübt, egal wie jung oder alt, wer Lust hat, die bunten Reifen in netter Gruppe um die Hüften kreiseln zu lassen, ist herzlich eingeladen, zwischen 15 und 17 Uhr vorbeizukommen, mitzutanzen und Spaß zu haben. Wer keinen eigenen Reifen hat, probiert einfach einen aus Alexandras großer Sammlung aus.

Warum der Trendsport so begeistert? Anders als Seilspringen oder Joggen ist Hula-Hoop gelenkschonend und damit für jedes Alter und auch für Menschen mit Übergewicht bestens geeignet. Das Training stärkt die Rumpfmuskulatur und verbessert die Ausdauer, es regt die Durchblutung an und fördert die Koordination, was zu einem guten Körperbewusstsein beiträgt.

Ohne Anmeldung und kostenfrei, inklusive Reifen-Verleih. In der Regel an jedem ersten Sonntag im Monat, außer im August, und im Oktober am 2. Sonntag - aber immer nur bei gutem Wetter! Von November bis Ende März ist Winterpause, ab Mai geht es wieder rund!