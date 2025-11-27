Let's play: Johanna

Frei nach Friedrich Schillers „Die Jungfrau von Orleans“ inszeniert das junge Theater unter der Regie von Juli Mahid eine poppige Klassikerbefragung aus queerer und postmigrantischer Perspektive, in der sich Humor und thematischer Tiefgang die Hand reichen - für Publikum ab 14 Jahren.

Aufregung in der Rollenspiel-AG. Eine neue Spielerin taucht auf und fühlt sich berufen, die Johanna von Orleans zu spielen. Und dann hat sie auch einfach absolutes Würfelglück. Ein kritischer Erfolg nach dem nächsten. Johanna gibt alles. Nur wofür? Während einige Johanna feiern, kommen bei anderen Zweifel auf. Sind die Würfel etwa gezinkt? Johanna schweigt dazu. Geradezu stoisch. Richtige main character energy.

Während sich die Grenzen zwischen Spiel und Wirklichkeit verschieben, füllt Schillers Pathos immer mehr den Raum und Fragen nach Ikonisierung, Moralität und Schicksal, Zufall oder Können werden laut.

Wenn Johanna am Ende fällt, ist das dann alles noch ein Spiel?

