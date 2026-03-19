Leuchtender Farbenwald

Wenn in der Kunsthalle Bremen Kunstwerke von Bremer Kindern ausgestellt werden, erwartet kleine und große Besucher:innen ein magisches Farbenspiel:

In Zusammenarbeit mit der Kunsthalle haben Kinder aus zehn Kinder- und Familienzentren mehrere Wochen lang eigene Kunstwerke entwickelt. Inspiriert von der beeindruckenden Lichtinstallation „Pixelwald“ der international renommierten Künstlerin Pipilotti Rist, experimentierten die Kinder mit Licht, Farbe und unterschiedlichen Materialien. So entstanden einzigartige Werke, die sowohl die individuellen Perspektiven der Kinder als auch ihre Begeisterung für gemeinsames Gestalten widerspiegeln.

Mit dem Kunstprojekt setzt KiTa Bremen ein Zeichen für frühkindliche kulturelle Bildung, Teilhabe und Chancengerechtigkeit. Ziel des Projekts ist es, Kindern unterschiedlichster Herkunft und Fähigkeiten von Anfang an Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen – und das auf eine Art, die Spaß macht, die Kreativität weckt und die Sinne anspricht.

Die Ausstellung lädt dazu ein, die Welt durch die Augen der Kinder zu sehen – farbenfroh, lebendig und inspirierend.

Die Kunstwerke sind vom 18. bis 31. März 2026 zu sehen – Mo bis Di von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt für Kinder ist frei.

Beteiligte Familienzentren: Flintacker, Graubündener Straße, Curiestraße, Hohwisch, Betty-Gleim-Haus, Hulsberg, Kinderhafen Tenever, Haus Windeck, Amersfoorter Straße und Bei den drei Pfählen. Das Zentrum An Smids Park präsentiert die Arbeiten in den eigenen Räumlichkeiten.