Leuchtturmfest

Zu einem bunten Fest für den Leuchtturm lädt Ende Juli Bremerhaven ein. Von Freitag bis Sonntag wird am Neuen Hafen unterhalb des ältesten aktiven Festland-Leuchtturms an der deutschen Nordseeküste – dem Simon-Loschen-Leuchtturm - mit Bühnenmusik, Street-Food, Weindorf und einem abwechslungsreichen Kinderprogramm gefeiert. Vom Deutschen Auswandererhaus bis zum Zoo am Meer bauen Schausteller rund 70 Stände auf. Mit dem Seenotrettungskreuzer „Hermann Rudolf Meyer“ liegt ein spannendes Schiff im Hafen, das auch besichtigt werden kann und der Zweimaster „Eldorado“ bietet dreistündige Törns auf die Weser an.

Auch Livemusik wird es für die Festbesucher geben. Freitag und Samstag stimmt die Band „Portland“ als Bremerhavener Lokalmatador mit Oldierock die Besucher ein. Am Freitag ab 20 Uhr kommen dann Pop der 1980er und Discomusik von der Band „Jay and Friends“. Samstag um 20 Uhr machen die wegen ihrer schwarz-weißen Kleidung auch als „Kuh-Rocker“ bekannte Partyband „United Four“ ordentlich Stimmung. Für maritime Atmosphäre sorgen am Sonntag einige Shantychöre.

Das dreitägige Fest ist am Freitag und Samstag von 11 bis Mitternacht und am Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.