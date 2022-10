Licht und Wärme

Wie haben Mensch und Tier auf dem Land zusammengelebt, bevor es Gas und Elektrizität gab? Wie wurde früher geheizt und Licht erzeugt? Zunächst wird den Kindern in einer Führung das Bauernhaus Mittelsbüren von außen gezeigt. Die Kinder lernen unter anderem Reetdach und Eulenloch sowie Backhaus, Brunnen und Bauerngarten kennen. Anschließend versammelt sich die Gruppe im Bauernhaus an der Feuerstelle. Es wird ein Feuer entfacht. Raymonde Decker führt alte Beleuchtungen wie die Stalllaterne vor und es werden weitere Gegenstände zum Anfassen herumgereicht. Am großen Modell des Bauernhauses wird das Leben in früheren Zeiten verdeutlicht.

Die Teilnahme an der der Familienaktion kostet 4 Euro zuzüglich 6 Eintritt für Erwachsene, Kinder haben freien Eintritt.