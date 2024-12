× Erweitern © Jens Hagens Baumwollbörse

Im Januar kehren die "Lichter der City" mit Projektionen und Inszenierungen zurück und verwandeln unter dem Motto "Vier Jahreszeiten" die Fassaden historischer Gebäude in Lichtkunstwerke.

Renommierte Künstler:innen und Studierende der Hochschule für Künste gestalten wechselnde Projektionen, Standbilder und Videos und setzen diese kunstvoll in Szene. Eine absolute Neuheit stellt die 3D-Videoshow am Schoppensteel zwischen Rathaus und Liebfrauenkirche dar, die mit ihrer interaktiven Hologramm-Technik ein außergewöhnliches Lichterlebnis bietet. Neu dabei ist auch das "Made in Bremen"-Haus am Domshof, welches erstmals von Bremer Kunstschaffenden gestaltet wird.

Zum Bergfest am Samstag, den 11. Januar 2025, wechseln viele Standbilder ihre Motive, wodurch eine neue visuelle Dynamik entsteht. Ein weiteres Highlight sind an diesem Abend die leuchtenden Stelzenläufer von "Stelzen-Art", die ab 18 Uhr als Schmetterlinge, Wasserwesen, Vogelfiguren und Wintergestalten, die zusammen die vier Jahreszeiten symbolisieren, rund um Dom und Marktplatz entdeckt werden können.

Die "Lichter der City" findet vom 3. bis 19. Januar jeweils von 16:30 bis 22 Uhr statt.

Die Lichtkunst ist an folgenden Orten der Bremer Innenstadt erlebbar: Schütting, Baumwollbörse am Markt, St. Petri Dom, die Rathausseite am Grasmarkt, das Wallkontor, das „Made in Bremen“-Haus am Domshof, P&C in der Obernstraße, Unser Lieben Frauen Kirche, das Bar Celona-Gebäude in der Katharinenstraße, die Fassade Am Wall 144, Hochschule für Künste Dechanatstr. und Schoppensteel