× Erweitern Philipp Aristidis Arsenidis Lichter der Neustadt

Kein Weihnachtsmarkt, sondern "Kunst, Kultur und Gaumenschmaus" und ganz viel Licht verwandeln den Platz zwischen Shakespeare Company und Hallenbad Süd in einen kunterbunten Markt mit Livemusik, Straßentheater, Performances und die ein oder andere Überraschung.

Unangepasst, unkonventionell, unkommerziell und mit viel Liebe für regionale Künstler:innen und Aussteller:innen, werden die Besucher:innen mit reichhaltigem Programm und Hotdogs, Pommes, balinesischem Essen, Waffeln oder Suppe verwöhnt. Garantiert bei jedem Wetter: denn die zentrale Jurte hat einen neuen Ofen und ist wieder muckelig warm.

Im bereits zehnten Jahr veranstaltet der gemeinnützige Verein KulturKraken das alternative Winter-Kultur-Festival als Raum für Kultur und Begegnung, inmitten liebevoller Dekoration und aufwendig gezimmerter, täglich wechselnder Marktstände mit lokalen Produkten.

Geöffnet (25.11. bis 20.12.): Mo - Fr 16 - 22, Sa 14 - 22, So 14 bis 20 Uhr. Zum Programm.