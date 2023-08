× Erweitern © CityInitiative Lichterfahrt, Lampionfahrt

Eines der Highlights der Maritimen Woche ist immer die romantische Lichterfahrt, wenn rund 120 liebevoll dekorierte und beleuchtete Schiffe von der Stephanibrücke bis zum Weserstadion fahren. Due Zuschauer:innen treffen sich am liebsten an der Schlachte und auf der Teerhofbrücke, um das maritime Schauspiel mitzuerleben. Krönender Abschluss ist das Höhenfeuerwerk, das den Himmel über der Weser ab 21:15 Uhr in ein buntes Farbenmeer verwandelt.