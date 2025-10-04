Lichterfest

× Erweitern © Canva Herbstferien

Blätter fallen von den Bäumen, die Tage werden kürzer, Tiere suchen nach geeignetem Winterquartier und auch wir Menschen machen es uns heimelig. Am Samstag lädt die Klimazone Familien zu einem gemütlichen Nachmittag in der Natur ein. Gemeinsam sitzen Jung und Alt an der Feuerschale, wo sie Marshmallows und Stockbrot zubereiten oder warmen Apfelpunsch genießen. Kinder können im Garten spielen oder auf eine Erkundungstour gehen.

Für eine besondere Atmosphäre werden Besucher:innen gebeten, Lichter mitzubringen, die sie im Garten platzieren können. Außerdem bitte etwas für das Büffet mitbringen.

Der Eintritt ist frei.