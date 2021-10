× Erweitern © Norbert A. Müller 36. Bremer Karneval, das große Lichtertreiben

„In Licht und Schatten“ verzaubert der Bremer Karneval an zwei Abenden die historischen Plätze rund um das Bremer Rathaus mit poetischen Bildern, Figuren, Klängen und Lichtern. Magische Masken- und Stelzenfiguren bevölkern die illuminierte Altstadt und lassen mit ihrem Licht die Plätze lebendig werden. Der Bremer Karneval feiert den Auftakt der Saison 2021 mit einem neuen Konzept: Umzug, Einheizen oder Maskenball können nicht wie gewohnt stattfinden. Aber aufgeben und absagen ist für die Veranstalter:innen keine Option. Stattdessen entwickelten sie eine Idee, die das traditionelle Lichtertreiben in den Mittelpunkt stellt und die besonderen Anforderungen der Zeit erfüllt.

Normalerweise zaubern beim Lichtertreiben fantastische Wesen mit Masken, auf Stelzen, umhüllt von poetischen Klängen, Livemusik und magischen Lichtern eine märchenhafte Stimmung ins Milchquartier im Ostertor. Dessen kleine Gassen drohten angesichts der Publikumsströme schon in den letzten Jahren aus allen Nähten zu platzen.

So bekommt das Lichtertreiben jetzt einen größeren, coronakonformen Rahmen: Im Herzen der Bremer Innenstadt werden der Domshof und der gesamte Bereich um die Kirche Unserer Lieben Frauen am Freitag und Samstag in den Abendstunden von zahlreichen Künstler:innen, Gruppen und Companien bespielt. Von Maskentheater und Stelzenfiguren mit illuminierten Kostümen über Lichtinstallationen und Livemusik bis hin zu interaktiven Walkacts und einer besonderen Inszenierung kann sich das Publikum hier treiben und verzaubern lassen. Illuminierte Figuren und Objekte, Akrobatik und Feuershows schaffen in der historischen Kulisse eine mythische Stimmung, die den perfekten Auftakt zum 36. Bremer Karneval bildet, der schon immer etwas ganz Besonderes war.