Foto: M. Menke Licherwerkstatt

Das Mobile Atelier lädt in den Herbstferien alle Teilnehmer*innen zum Bau von unterschiedlichen Lichtobjekten ein. Zu dem diesjährigen Thema des internationalen Erzählfestivals Feuerspuren „Ein Kommen und Gehen“ können Kinder und erwachsene Bezugspersonen sich künstlerisch austoben. In Begleitung von ihren Familien bringen sie den Feuerspurenumzug am 4. November zum Leuchten.