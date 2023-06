Liebe Grüße... Oder wo dat Leven henfallt

× Erweitern © Stephan Walzl Liebe Grüße

Als seine Großmutter ins Pflegeheim soll, fallen dem 10jährigen Moritz beim Entrümpeln der Wohnung alte Ansichtskarten in die Hände. Unversehens geht er auf eine ungewöhnliche Reise in die Vergangenheit, begegnet seinem eigenen Vater als Gleichaltrigem und seiner Oma als junger Mutter. Dabei lernt er seine eigene Familiengeschichte kennen und das Verhalten seiner Lieben in der Gegenwart besser verstehen.

Das niederdeutsche Kinderstück von Theo Fransz für alle ab 8 Jahren hat 2020 den Deutschen Kindertheaterpreis gewonnen. Der Autor erzählt darin auf sensible Weise von einer magischen Begegnung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Er beschreibt auf kindgerechte Weise, wie familiäre Knoten schweigend an die nächste Generation weitergegeben werden und weist einen phantastischen Weg, hinter die Fassade der eigenen Familie zu schauen.

Zu den Tickets für Kinder 5, Erw. 10 Euro.