× Erweitern © IMAGO/Disney/Pixar Lightyear

Der mutige Pilot Buzz Lightyear aus "Toy Story" wagt sich in seinem eigenen Kinofilm an Orte, an denen noch nie zuvor jemand war – bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Wie keiner vor ihm, wird er die unendlichen Weiten des Weltalls kennen lernen, um später als Space Ranger in die Geschichte einzugehen.

Der Animationsfilm ist empfohlen für Publikum ab 6 Jahren, der Eintritt ins Familienkino kostet 7 Euro.