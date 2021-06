Im "Schmusical" vom Jungen Theater für Publikum ab 13 Jahren gehen junge Akteur:innen dringenden Fragen des Teenagerdaseins in einem einem wilden, trashigen Ritt durch die Popgeschichte auf den Grund. Außerdem singen sie in der Festivaledition auf dem Goetheplatz Auszüge „Just a Kiss“, „Samenerguss“ oder „Blood (in the saddle of my unicorn)“. Sie räumen mit Ängsten, Konventionen und Tabus rund um Körper, Geschlecht und Sexualität auf.

Der Eintritt ist frei!