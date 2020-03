Like a Virgin

Ein Schmusical vom Jungen Theater für Publikum ab 12 Jahren: Was ist der Unterschied zwischen Gender und Geschlecht? Bin ich seltsam, weil ich mich noch nicht für Sex interessiere? Warum legt die Werbeindustrie so viel Wert darauf, dass ich mich während der Menstruation sicher und geschützt fühle? Vor welcher Bedrohung wollen die mich beschützen? Lip­stick-Feminismus klingt nice, aber ist das auch was für Jungs? Und darf ich weinen, weil ich das nicht weiß? Und wer hat meine E-Gitarre verstimmt?

Fünfzehn junge Akteurïnnen zwischen 12 und 15 Jahren gehen diesen und anderen dringenden Fragen des soeben angebrochenen Teenagerïnnendaseins auf den Grund und verarbeiten ihre Erkenntnisse in einem wilden, trashigen Ritt durch die Popgeschichte, bei dem kein Auge trocken bleibt.

