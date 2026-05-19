× Erweitern © Küstenmuseum Wilhelmshaven Lilli und Billi bei den Seefahrern, Küstenmuseum Wilhelmshaven

Wie sieht es eigentlich an Bord eines echten Schiffes aus? Und was muss ein Kapitän alles wissen, bevor er in See sticht?

An diesem Samstag verwandelt sich das Küstenmuseum Wilhelmshaven in ein Paradies für kleine Matros:innen im Alter von 4 bis 6 Jahren und lädt zu einem Programm zum Mitmachen, Staunen und Lernen ein. Spielerisch erfahren die jungen Teilnehmer:innen alles über das Leben auf dem Wasser und die geheimnisvolle Welt der Schifffahrt und basteln ihr eigenes kleines Schiff als Andenken für zu Hause.

Weitere Informationen und Anmeldung (bis 1 Tag vorher) telefonisch unter 04421-400940 oder per Mail an kuestenmuseum@wilhelmshaven-touristik.de.

Die Kosten pro Kind betragen 5 Euro.