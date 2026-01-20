Lilli und Billi besuchen die wollig weichen Schafe auf dem Deich

Im Mittelpunkt des museumspädagogischen Mitmachprogramms für Mädchen und Jungen zwischen 4 und 6 Jahren steht das Naturmaterial Wolle und seine Bedeutung für die Küstenregion. Die Teilnehmer:innen erkunden ausgewählte Bereiche des Museums und beschäftigen sich altersgerecht mit Schafen und der Verarbeitung von Wolle. Jedes Kind filzt ein eigenes kleines Schaf und nimmt es anschließend mit nach Hause.

Das Angebot kostet 5 Euro. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte wahlweise telefonisch oder per E-Mail an.