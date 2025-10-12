Lilli und Billi: Die Piraten sind los

Pirat:innen im Alter von 4 bis 6 Jahren können beim Mitmach-Event ihr eigenes Piratendiplom erwerben und dabei spielerisch die Welt der Piraten entdecken.

Das Programm richtet sich speziell an die jüngsten Besucher:innen und verbindet auf anschauliche Weise Bildung und Unterhaltung. Die Kinder lernen die Geschichte der Sibetsburg kennen und tauchen ein in spannende Geschichten von Piraten und Seefahrt. Sie sind alle eingeladen, gemeinsam schaurig schreckliches Piratengeheul zu üben und sich auf das Abenteuer vorzubereiten.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro nach Anmeldung, die telefonisch und per E-Mail möglich ist.