Lilli und Billi: Ice Age & Co. - Manni, das Mammut

Mädchen und Jungen zwischen 4 und 6 Jahren begeben sich auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Steinzeit. Manni, das kleine Mammut, begleitet die jungen Besucher:innen durch die Ausstellung und hilft beim Erkunden von Feuersteinen, Knochen und vielen weiteren geheimnisvollen Fundstücken. Die Kinder können anfassen, ausprobieren und spielerisch lernen, wie Menschen früher lebten und welche Werkzeuge sie benutzten. Ein Samstag voller Abenteuer, der Geschichte lebendig macht.

Die Teilnahme kostet 5 Euro nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail.