Lilli & Billi im Osterchaos

Der Osterhase hat wohl etwas zu früh vorbeigeschaut und für ordentlich Aufregung gesorgt: Kinder von 4 bis 6 Jahren sind heute zu einer besonderen Entdeckungsreise eingeladen. Es scheint, als sei der Osterhase bei seinem Rundgang durch die Ausstellung etwas ungeschickt gewesen. Er hat nicht nur Eier versteckt, sondern auch einiges durcheinandergebracht.

Jetzt sind tapfere und aufmerksame junge Detektiv:innen gefragt! Die Mädchen und Jungen machen sich zusammen auf die Suche im Museum, um das „Oster-Chaos“ in den Griff zu bekommen. Im Anschluss können alle eigene Osterdekorationen basteln. Ob bunt bemalter Schmuck oder kleine Ostergrüße: Hier können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ein Stück Vorfreude mit nach Hause nehmen.

Das Angebot kostet 5 Euro. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte wahlweise telefonisch oder per E-Mail an.