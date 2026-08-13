Lilli und Billi: Die Piraten sind los!

× Erweitern Küstenmuseum Wilhelmshaven Die geheimnisvolle Insel mit dem Leuchtturm

Am Samstag dreht sich beim Kinderprogramm alles um die neue Lego-Ausstellung. Kinder zwischen 4 und 6 Jahren entdecken Wilhelmshaven im Miniaturformat, spielen und basteln.

Die Kosten für den Workshop betragen 5 Euro. Anmeldung unter 04421 - 400 940 oder via E-Mail.