Lilli und Billi: Die Piraten sind los!

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Küstenmuseum Wilhelmshaven Weserstr. 58, 26382 Wilhelmshaven

Am Samstag dreht sich beim Kinderprogramm alles um die neue Lego-Ausstellung. Kinder zwischen 4 und 6 Jahren entdecken Wilhelmshaven im Miniaturformat, spielen und basteln. 

Die Kosten für den Workshop betragen 5 Euro. Anmeldung unter 04421 - 400 940 oder via E-Mail

Info

Küstenmuseum Wilhelmshaven Weserstr. 58, 26382 Wilhelmshaven
Dies & Das
04421-400940
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