Lilli und Billi bei den wolligen Mammuts

Es geht in die Eiszeit. Die Kinder sehen sich große Knochen von einem Waldelefanten an und staunen über Mammutzähne im Museum. Lilli und Billi erzählen den Kindern, wieso ein Mammut so ein wolliges Fell hatte. Die eigenen Mammuts können danach gebastelt und mit nach Hause genommen werden.

Die abenteuerliche Bastelaktion richtet sich an Kinder zwischen 4 und 6 Jahren und kostet 5 Euro. Eine Amledung ist erforderlich unter 04421 -400940 oder unter kuestenmuseum@wilhelmshaven-touristik.de