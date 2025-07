Lilli und Billi packen die Koffer

Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren begeben sich auf eine Abenteuerreise durch die Sonderausstellung zu Migration aus dem Oldenburger Land: Was nimmt man eigentlich alles mit, wenn man in ein fernes Land zieht? Reicht ein Koffer? Und welche Geschichten stecken in so einem alten Gepäckstück? Mit Spielen und Geschichten tauchen die Kinder in die Welt der Auswanderer ein.

Die Teilnahme kostet 5 Euro nach telefonischer Anmeldung unter 04421-400940 oder per E-Mail.